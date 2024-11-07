السعودية | بـ 36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم الخليج 365.

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 مئوية في المدينة المنورة وجدة وجازان، و34 درجة في وادي الدواسر وينبع والقنفذة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة بـ7 مئوية، والقريات 11 درجة، وطريف 12 مئوية، وأبها وعرعر 13 درجة.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم؛ في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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