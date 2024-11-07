السعودية | “حساب المواطن” يوضّح شروط إضافة المطلقة للأبناء الأكبر من سن الولاية

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يوضّح شروط إضافة المطلقة للأبناء الأكبر من سن الولاية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوضح “حساب المواطن” أن بإمكان المطلقة إضافة التابعين في سن الولاية، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
وأضاف البرنامج ردًّا على استفسار أحد التابعين حول الأوراق المطلوبة لإضافة ابن فوق 18 عامًا، أنه في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية؛ يتم إرفاق” شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط