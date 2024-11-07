السعودية | “حساب المواطن” يوضّح شروط إضافة المطلقة للأبناء الأكبر من سن الولاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضح “حساب المواطن” أن بإمكان المطلقة إضافة التابعين في سن الولاية، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وأضاف البرنامج ردًّا على استفسار أحد التابعين حول الأوراق المطلوبة لإضافة ابن فوق 18 عامًا، أنه في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية؛ يتم إرفاق” شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم”.