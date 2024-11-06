ولي العهد يستقبل الفريق الطبي المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم

وهنأ ولي العهد خلال الاستقبال، الفريق الطبي وقيادات التخصصي على الإنجاز التاريخي الذي تحقق، مشيداً بجهود الكفاءات السعودية وقدرتها على الابتكار وتحقيق سبق عالمي في المجال الطبي، بما يسهم في تعزيز صحة الإنسان في المملكة والعالم.
فيما عبر أعضاء الفريق الطبي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من سموه الكريم، مؤكدين أن اللفتة الكريمة تعد حافزًا لمزيد من النجاح والعطاء لهذا دوت الخليج المعطاء، في حين أكد رئيس الفريق الطبي الجراح السعودي البروفيسور فراس خليل أن استقبال ولي العهد يشكل دافعًا لهم لبذل المزيد لخدمة الإنسان والوطن.
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