- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمانة جدة تستعيد 18 موقعا على الواجهة البحرية خلال أسبوع
استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر...
أول موقع للسماء المظلمة بالمملكة يجذب محبي الفلك
تُعد "محمية الغراميل" واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة في المملكة، حيث تقع في محافظة العُلا وتتميز بتضاريس صخرية مدهشة وأفق خالٍ...
مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يختتم فعالياته
شهدت محافظة العُلا اختتام فعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يوم السبت الماض، وسط حضور مميز لعدد كبير من عشاق الطبيعة...
شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر
يعود مهرجان شتاء طنطورة ليُجَمِع الزوار من جديد خلال الشتاء وذلك من الخميس 19 ديسمبر وحتى السبت الموافق 11 يناير، مقدماً لأبناء...
مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة يختتم برنامج قياديات وزارة الصحة
اختتم مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "قياديات وزارة الصحة" بالشراكة مع وزارة الصحة؛ دعمًا...
الموافقة على إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان اليوم، على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار...
القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن بتهمة انتحال صفة غير صحيحة والنصب على عدد من الأشخاص بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.