القبض على مواطن بتهمة انتحال صفة غير صحيحة والنصب على عدد من الأشخاص بمختلف مناطق المملكة

أمانة جدة تستعيد 18 موقعا على الواجهة البحرية خلال أسبوع استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر... جدة : جدة : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ أول موقع للسماء المظلمة بالمملكة يجذب محبي الفلك تُعد "محمية الغراميل" واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة في المملكة، حيث تقع في محافظة العُلا وتتميز بتضاريس صخرية مدهشة وأفق خالٍ... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يختتم فعالياته شهدت محافظة العُلا اختتام فعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يوم السبت الماض، وسط حضور مميز لعدد كبير من عشاق الطبيعة... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر يعود مهرجان شتاء طنطورة ليُجَمِع الزوار من جديد خلال الشتاء وذلك من الخميس 19 ديسمبر وحتى السبت الموافق 11 يناير، مقدماً لأبناء... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة يختتم برنامج قياديات وزارة الصحة اختتم مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "قياديات وزارة الصحة" بالشراكة مع وزارة الصحة؛ دعمًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ الموافقة على إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان اليوم، على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1446 هـ 03 جمادى الأولى 1446 هـ

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