اخبار السعوديه

القبض على مواطن بتهمة انتحال صفة غير صحيحة والنصب على عدد من الأشخاص بمختلف مناطق المملكة

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أمانة جدة تستعيد 18 موقعا على الواجهة البحرية خلال أسبوع

استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر...

3f9a801aba.jpg03 جمادى الأولى 1446 هـ

أول موقع للسماء المظلمة بالمملكة يجذب محبي الفلك

تُعد "محمية الغراميل" واحدة من المواقع الطبيعية الفريدة في المملكة، حيث تقع في محافظة العُلا وتتميز بتضاريس صخرية مدهشة وأفق خالٍ...

icon-byline.pngالعلا: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يختتم فعالياته

شهدت محافظة العُلا اختتام فعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يوم السبت الماض، وسط حضور مميز لعدد كبير من عشاق الطبيعة...

icon-byline.pngالعلا: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر

يعود مهرجان شتاء طنطورة ليُجَمِع الزوار من جديد خلال الشتاء وذلك من الخميس 19 ديسمبر وحتى السبت الموافق 11 يناير، مقدماً لأبناء...

icon-byline.pngالعلا: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة يختتم برنامج قياديات وزارة الصحة

اختتم مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "قياديات وزارة الصحة" بالشراكة مع وزارة الصحة؛ دعمًا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

الموافقة على إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير اليوم، على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1446 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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