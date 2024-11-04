شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الكويتية

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وذلك على هامش المؤتمر الرابع رفيع المستوى الخاص بعملية دوشنبيه، المنعقد في دولة الكويت.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.كما ناقشا أطر تعزيز الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب، وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن تبعاته.حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.