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أكثر من 200 خطيب يشاركون في فعاليات ملتقى "الخطباء الأول" بالرياض

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واس - الرياض  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 200 خطيب يشاركون في فعاليات ملتقى "الخطباء الأول" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "الخطباء الأول" برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وينظمه معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض, بمشاركة عدد من العلماء والمختصين في تطوير مهارات الخطباء.

مشاركة أكثر من 200 خطيب

ويأتي هذا وسط حضور أكثر من 200 خطيب، وتناول الملتقى عدد من المحاضرات تطرقت إلى "دور الخطيب في تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع.

كما تناول مهارات الخطيب المؤثر، ومحاضرة بعنوان "6 خطوات لإعداد الخطبة".
ويواصل الملتقى جلساته لنهاية اليوم بمحاضرات ولقاءات علمية، تأتي للعمل على تطوير مهارات منسوبي المساجد، للقيام بواجبهم تجاه خدمة بيوت الله ومرتاديها، في إطار الخطة المعتمدة للتدريب والتطوير التي أطلقها معهد الأئمة والخطباء لهذا العام 1446هـ.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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