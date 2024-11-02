شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 200 خطيب يشاركون في فعاليات ملتقى "الخطباء الأول" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة أكثر من 200 خطيب

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "الخطباء الأول" برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وينظمه معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض, بمشاركة عدد من العلماء والمختصين في تطوير مهارات الخطباء.ويأتي هذا وسط حضور أكثر من 200 خطيب، وتناول الملتقى عدد من المحاضرات تطرقت إلى "دور الخطيب في تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع.كما تناول مهارات الخطيب المؤثر، ومحاضرة بعنوان "6 خطوات لإعداد الخطبة".ويواصل الملتقى جلساته لنهاية اليوم بمحاضرات ولقاءات علمية، تأتي للعمل على تطوير مهارات منسوبي المساجد، للقيام بواجبهم تجاه خدمة بيوت الله ومرتاديها، في إطار الخطة المعتمدة للتدريب والتطوير التي أطلقها معهد الأئمة والخطباء لهذا العام 1446هـ.