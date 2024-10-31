شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس التعليم العام بجدة ورابغ والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت أن الدوام سيكون عن بُعد عبر "

أخبار متعلقة الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة بعد تحذير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة غدًا الخميس الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارس جدة ورابغ، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام سيكون عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.