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الدراسة عن بُعد.. جامعة الملك عبدالعزيز تعتمد الدوام المرن يوم الخميس

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد‬⁩، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها، ⁧‫قررت ⁧‫جامعة الملك عبدالعزيز‬⁩ تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي بجدة وفرعها في محافظة رابغ.
كما سيُطبق نظام الدوام المرن للموظفين، لتوفير مزيد من المرونة وضمان السلامة العامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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