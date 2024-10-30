شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بُعد.. جامعة الملك عبدالعزيز تعتمد الدوام المرن يوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ‬⁩، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها، ⁧‫قررت ⁧‫جامعة الملك عبدالعزيز‬⁩ تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي بجدة وفرعها في محافظة رابغ.

كما سيُطبق نظام الدوام المرن للموظفين، لتوفير مزيد من المرونة وضمان السلامة العامة.

