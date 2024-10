شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة "عن بُعد" في جدة ورابغ بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة "عن بُعد" في جدة ورابغ بسبب الحالة المطرية.وأفادت إدارة تعليم جدة، بأنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، جرى تحويل الدراسة إلى نظام “عن بُعد” عبر ⁧‫ منصة مدرستي ‬⁩ يوم غدٍ الخميس الموافق 28-04-1446هـ، في جميع مدارس جدة ورابغ. تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر This is a Twitter Status غداً الخميس 28-04-1446هـ في مدارس جدة ورابغ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) https://twitter.com/MOE_JDH/status/1851691851440623751?ref_src=twsrc%5Etfwويشمل القرار كافة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.ويأتي الإجراء حرصاً على سلامة الجميع وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل توقعات الحالة المطرية.