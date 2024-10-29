شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة والاختبارات العملية لتكون عن بُعد بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها والان نبدء بالتفاصيل



جاء القرار بتحويل الدراسة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.



أمطار غزيرة حتى الجمعة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه من تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة من غداً الأربعاء إلى الجمعة.

وأهاب المركز بمتابعة إنذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات الجهات المختصة. طقس المملكة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك. الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، عن تحويل الدراسة والاختبارات العملية لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 26 -04-1446هـ في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها؛ (الجموم، بحرة، الكامل).جاء القرار بتحويل الدراسة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه من تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة من غداً الأربعاء إلى الجمعة.وأهاب المركز بمتابعة إنذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات الجهات المختصة.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.