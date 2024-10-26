وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.
من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل معظم محافظاتها حتى الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في مبنى غير مأهول بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.