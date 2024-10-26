إخماد حريق في مبنى غير مأهول بالرياض

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق اندلع في مبنى غير مأهول بحي الملز؛ حيث باشرت الفرق الموقعَ فور تلقي البلاغ، وتعاملت مع الحادث بفعالية لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.

من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل معظم محافظاتها حتى الثلاثاء المقبل.