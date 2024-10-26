تعليم الرياض يطلق معرض إبداع 2025

تطلق إدارة التعليم بمنطقة الرياض، غدا الاثنين، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025» الذي يستمر حتى 29 أكتوبر الجاري على مستوى إدارة تعليم الرياض والمحافظات التابعة، وتحتضنه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالإله العشيوان، أن عدد المسجلين في المعرض لهذا العام بلغ 46809 طلاب وطالبات من إدارة تعليم الرياض والمحافظات التابعة لها من خلال 375 مشروعًا بواقع 338 مشروعًا يقدمها طلاب وطالبات تعليم الرياض، و37 مشروعًا من المحافظات التعليمية التابعة لمنطقة الرياض.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الزيارات للمدارس خلال فترة إقامة المعرض بمعدل 96 مدرسة وبمشاركة 1920 طالبًا وطالبةً؛ بهدف نشر ثقافة المسابقة وتحفيز الطلبة على المشاركة في الأولمبياد.

يُذكر أن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025» يعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية قائمة على التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا لضوابط تحكيم محددة يتم من خلالها تصفية المشروعات والدخول في تصفيات المعارض المركزية للمناطق ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة الذي من خلاله يتم ترشيح المشروعات المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية كمعرض العلوم والهندسة «آيسف».