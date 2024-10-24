شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار.. سبائك فضية تتلألأ وترسم لوحة جمالية في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة وعدد من المحافظات والمراكز والمتنزهات التابعة لها، هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، ما رسم للأهالي والزوار أجواء وطبيعة خلابة، في الوقت الذي تشهد فيه معظم مناطق المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات حرارة.

وتكتمل الصورة لتعطي بجماليتها أصوات خرير الماء وخروجه من صلب الأرض من أعالي التلال، ليكتمل به عقد سبائك فضية تتلألأ قطراته لمعانًا وبريقًا.

تنمية الغطاء النباتي

وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة، ما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة.



ورصدت الصور شلالات الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة، والمناظر الخلابة التي لفتت الأنظار في أثناء تساقطها بين الهتان والغزيرة، لتمتزج قطرات المطر مع العشب وهبوب السحاب الذي يطل من جبالها الشاهقة.