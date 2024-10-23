اخبار السعوديه

المملكة تدين هجوم أنقرة الإرهابي

0 نشر
واس- أنقرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجوم أنقرة الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا عن إدانة المملكة العربية للهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية في العاصمة التركية أنقرة، وما نتج عنه من إصابات ووفيات.
وجددت موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
كما تقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا