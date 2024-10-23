شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجوم أنقرة الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت سفارة المملكة لدى جمهورية تركيا عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية في العاصمة التركية أنقرة، وما نتج عنه من إصابات ووفيات.
وجددت موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
كما تقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وجددت موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
كما تقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.