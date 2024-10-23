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وصول الطائرة الإغاثية الـ11 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنان

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واس - بيروت 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية الـ11 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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