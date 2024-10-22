شكرا لمتابعة خبر عن فلبيني يصدم شاب بإجادة اللهجة الحساوية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدم شاب من الجنسية الفلبينية شاب سعودى بإجادة اللهجة الحساوية، فى حوار دار بينهم بإحدى المولات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شاب سعودى يتحدث مع الفلبين وهو مصدوم من اجادته الحديث بالعربية، ليسأله الشاب: “هل أنت فلبينى فلبينى”، ليرد الفلبينى: ” انا فلبينا اصيل فعلا، لكنى متعلم اللهجة الحساوية بالجامعة، هل اريك جواز السفر”.

وتعد اللهجة الحساوية والتى تسمى أيضًا الأحسائية، لهجة أهالي محافظة الأحساء شرق المملكة وتعتبر نواة اللهجة الخليجية الحالية.