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الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في جدة

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الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة .

وجاء هذا خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .

واطلع المجلس خلال جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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