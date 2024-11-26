الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا بهدم مباني في منطقتيْ صور وصيدا

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة منطقتيْ صور وصيدا وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها، وزعم: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب"، وتابع "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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