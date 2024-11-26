أمين شري من النويري: ليس هناك استهداف لشخصية من حزب الله في غارة بيروت

أشار عضو كتلة "الوقاء للمقاومة" النائب أمين شري، في حديث لـ"الجديد" من النويري، الى أن "العدوان الإسرائيلي على بيروت هو فقط لاستهداف المدنيين واسرائيل تريد الانتقام من كل جمهور المقاومة"، مؤكداً أن "الميدان والأيام والليالي هي الحد الفاصل للعدو وهو لم يحقق أي انتصار في الخيام".

وشدد شري، على أنه "ليس هناك استهداف لشخصية من حزب الله في غارة بيروت".