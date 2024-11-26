أشار عضو كتلة "الوقاء للمقاومة" النائب أمين شري، في حديث لـ"الجديد" من النويري، الى أن "العدوان الإسرائيلي على بيروت هو فقط لاستهداف المدنيين واسرائيل تريد الانتقام من كل جمهور المقاومة"، مؤكداً أن "الميدان والأيام والليالي هي الحد الفاصل للعدو وهو لم يحقق أي انتصار في الخيام".
وشدد شري، على أنه "ليس هناك استهداف لشخصية من حزب الله في غارة بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين شري من النويري: ليس هناك استهداف لشخصية من حزب الله في غارة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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