شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2025).



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم، في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس بنود الميزانية.



وأشار المجلس، إلى تقدير الإيرادات العامة للدولة بتريليون و184 مليار ريال، واعتماد المصروفات العامة بتريليون و285 مليار ريال، بعجر يُقـدّر بـ 101 مليار ريال.



ووجه الأمير محمد بن سلمان، الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية، ضمن (رؤية المملكة 2030).