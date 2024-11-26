الجيش الاسرائيلي هدد السكان في لبنان: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا الى السكان في لبنان، مشيرا الى انه "على المدى الزمني القريب سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن".
وزعم انه "هذه الفروع تحتوي على أموال تمويل ايرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله والتي تستخدم في الواقع لادارة وتخزين مصالح حزب الله ".
واضاف :"في الساعات المقبلة سوف نبلغ سكان مباني يستخدمها حزب الله بضرورة اخلائها حفاظًا على سلامتكم وفق الخرائط التي سيتم نشرها".
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