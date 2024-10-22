شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة الإعلاميين العرب.. تعزيز وعي الصحفيين بمخاطر التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختُتمت اليوم فعاليات الورشة الإعلامية المتخصصة للإعلاميين العرب المهتمين بشؤون الأرصاد الجوية، والتي دعت لها لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد السعودي.

الورشة التي استمرت يومين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، جاءت تحت عنوان "دور الإعلام في تعزيز الوعي بأهمية معلومات الطقس والمناخ"، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب، والمؤسسات الإعلامية، والقنوات الفضائية.



التحديات المناخية ودور الإعلام

شملت الورشة مناقشات موسعة حول التحديات المناخية الراهنة والمستقبلية التي تواجه الدول العربية، وتأثير الظواهر الجوية الحادة على المجتمعات. تم التركيز على الدور الإعلامي في التوعية بالمخاطر الناتجة عن تقلبات الطقس والمناخ، وأهمية تقديم معلومات دقيقة حول الأرصاد الجوية في وسائل الإعلام المختلفة. كما تم استعراض تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، والتي أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة متابعة المعلومات الأرصادية.



وقد تخللت الورشة مناقشة عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز استخدام مصطلحات الأرصاد في الإعلام، وتسليط الضوء على تأثير الظواهر الجوية على التنمية المستدامة في المنطقة. كما ركزت الورشة على أهمية تبسيط المعلومات الأرصادية وتوفيرها بشكل يسهل نقلها عبر وسائل الإعلام بدقة عالية قبل وقوع الأحداث المناخية.

وفي ختام الورشة، قدم المشاركون شكرهم لجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأرصاد على جهودهم في تنظيم الورشة، وأصدروا مجموعة من التوصيات، من بينها الدعوة لزيادة عدد الورش التدريبية للإعلاميين، وتوسيع الشراكات الإعلامية في الدول العربية. كما أبدوا تقديرهم لمبادرة المملكة في إعداد "حقيبة المصطلحات الأرصادية بلغة الإشارة"، والتي تستهدف خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.