شكرا لمتابعة خبر عن طلبة المملكة يحصدون 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في معرض “انوفا للاختراعات” 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقّق طلاب وطالبات المملكة إنجازًا متميزًا بحصولهم على 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وذلك خلال مشاركتهم في معرض “انوفا للاختراعات” 2024 بنسخته الـ48، والذي نُظم في العاصمة الكرواتية “زغرب”، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2024.

وجاءت نتائج الطلبة معلنة فوز الطالبة ساره بنون بجائزة كبرى ذهبية وجائزة خاصة، والطالبة تالا آل رفده جائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين، كما حازت تولين العتيبي على جائزة كبرى ذهبية وجائزة خاصة، وحقق عبد الرحمن الغنام جائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين، أما ادريس اليامي فقد فاز بجائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين، فيما حققت لمار سليمان جائزة كبرى ذهبية. ونجحت مسـك الحسيني في حصد جائزة كبرى فضية وجائزة خاصة.

وكان أبناء وبنات المملكة قد شاركوا ب7 مشاريع في معرض انوفا “للاختراعات” الذي يعد ثاني أكبر معرض للابتكارات في أوروبا، وثاني أقدم معرض للاختراعات، وهي أول مشاركة للمملكة على مستوى التعليم العام، واشتملت المجالات التي شارك بها الطلبة على الهندسة الميكانيكية، ومجال الذكاء الاصطناعي، والمجال الطبي، إضافة إلى مجال الأحياء الدقيقة، ومجال الهندسة البيئية، ومجال الطاقة.