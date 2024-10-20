شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل حادث أدخل فارس أبو بطنين في غيبوبة لمدة 4 سنوات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي فارس أبو بطنين كواليس تعرضه لحادث دخل بسببه في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

وذكر أن الحادث وقع أثناء توجهه إلى قرية خارج الرياض برفقة اثنين من زملائه، حيث اصطدمت سيارته بإبل سائب في الليل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه دخل في غيبوبة فيما توفى من كان معه، مشيرا إلى أنه لم يشعر بهذه الفترة التي قضاها في الغيبوبة بل كان يشعر بأنها ليلة واحدة وليس 4 سنوات.

ولفت إلى أنه فور استيقاظه من الغيبوبة كان يشعر بألم كما أن جانبه الأيمن من جسده كان يشعر بأنه مشلول بسبب قلة الحركة.

ولفت إلى أنه قضى الفترة في منزل والده بالطائف، وكان بوعي بسيط، مشيرا إلى أنه صلى ودعا الله عز وجل وبعدها استعاد وعيه بالكامل.