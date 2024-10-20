شكرا لمتابعة خبر عن القصـاص من جانٍٍ قتل والده بسكـين في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير.

وأوضحت الوزارة أن يحيى بن محمد بن يحي الشبيلي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل والده، وذلك بضربه بسكين في رأسه وعنقه ويديه مما أدى إلى وفاته.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يحيى بن محمد بن يحي الشبيلي اليوم في عسير.