شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى مقر القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الأوروبية.

ويترأس سمو ولي العهد وفد بلاده في القمة الخليجية – الأوروبية التي تعقد في بروكسل وهي أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتأتي القمة في إطار رغبة دول مجلس التعاون على رأسها المملكةفي تعزيز مستوى العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.