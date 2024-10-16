513.9 مليار ريال ميزانية وزارة الصحة خلال 5 سنوات

بلغت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة خلال عام 2023 من إجمالي الميزانية العامة، المقدرة بـ1.114 مليار ريال، نحو 9.4%، بينما بلغت ميزانية الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 513.9 مليار ريال. وكان أعلى مخصص للوزارة في عام 2022 بواقع 111.7 مليار ريال.

نسب ثابتة

تراوحت نسبة الميزانية الخاصة بوزارة الصحة في ميزانيات المملكة منذ عام 2007 إلى 2023 بين 6 و8%، وبلغ أقل مخصص للوزارة 22.808.200 مليار ريال في 2007، وكان أكثر مخصص في عام 2023 بواقع 105 مليارات ريال.

تفصيل بالأرقام في 2023

في العام الماضي، ووفقا لبيانات وزارة الصحة، بلغت تعويضات العاملين نحو 63.5 مليار ريال، بينما بلغت السلع والخدمات 33.4 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية قرابة 5.8 مليارات ريال، والمصروفات الأخرى 1.3 مليار ريال، والأصول غير المالية نحو 908 ملايين ريال، وبلغ الإجمالي ​104.931.120.056​ ريالا.

وبتحليل الأرقام، يوجد هناك انخفاض بالإنفاق في 2023 مقارنة بعام 2022، الذي بلغ فيه الإنفاق أكثر من 111 مليار ريال، بينما ارتفع الإنفاق في ذلك العام مقارنة بعام 2021 الذي كان الإنفاق فيه 102.7 مليار ريال.

ارتفاع في 2024

بالنسبة للإنفاق الفعلي على القطاعات في 2023، شهد قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ارتفاعا ملحوظا عن المبلغ المعتمد له، حيث سجل 189 مليار ريال، أي أن الإنفاق الفعلي على القطاع شهد زيادة 61 مليار ريال على المبلغ المعتمد بزيادة 32.2%، وهو ما يثبت أولوية الإنفاق على القطاع من قِبل الحكومة.

العام - حجم الميزانية - ميزانية وزارة الصحة - النسبة من إجمالي الميزانية

2019 1.106 مليار 93.7 مليار 8.5%

2020 1.020 مليار 101 مليار 9.9%

2021 990 مليارا 102.5 مليار 10.4%

2022 995 مليارا 111.7 مليار 11.2%

2023 1.114 مليار 105 مليارات 9.4%

إجمالي الإنفاق حسب السنة المالية (بالريال السعودي)

2021: 102.708.493.710

2022: 111.904.081.232

2023: 104.931.120.056