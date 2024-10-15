شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية الثالثة لمساعدة الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.