شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تشارك في التمرين البحري الجوي "ميدوزا 13" باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك القوات البحرية في التمرين البحري الجوي "ميدوزا 13" في جمهورية اليونان, إلى جانب قوات من الدولة المستضيفة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية قبرص.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري الركن فهد الحميدي العتيبي، أن التمرين يهدف إلى بناء التحالفات والتعاون الأمني المشترك لتعزيز أمن البيئة البحرية، وإدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام الأسلحة الحديثة، والتنسيق بين الوحدات لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسرح العمليات ضد التهديدات. القوات البحرية وبين العقيد العتيبي أن مشاركة القوات البحرية تتمثل في وحدات متنوعة من وحدات الأمن البحرية الخاصة، ومشاة البحرية، وسفن جلالة الملك، وطيران القوات البحرية.

وأشار إلى أن التمرين سيُنفذ في جزيرة كريت اليونانية ومناطق العمليات في البحر الأبيض المتوسط، وسيشهد تنفيذ عمليات عسكرية، وعمليات معلومات، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم برمائي، وإجلاء للمدنيين.