شكرا لقرائتكم خبر أجنحة البناء المعياري بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 تجذب هواة التخييم في البر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب جناح صناعة البناء المعياري بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، زوار المعرض؛ بتصاميم البناء الملائم لهواة الصيد، والرحلات البرية، والتخييم بالسبل الحديثة، مقدما نموذجًا لوحدة بناء مسبقة الصنع وقابلة للنقل بسهولة من موقع إلى آخر دون الحاجة لطيها أو هدمها أو إحداث أي خلل بالوحدة عند تثبيتها بموقع جديد.

وكشف الرئيس التنفيذي للجناح ريان القرعاوي، أن نادي الصقور السعودي فتح آفاقًا أوسع للبناء المعياري أمام الجهات ذات العلاقة كالمحميات والمتنزهات البرية، مشيراً إلى أن المبنى المتاح أمام زوار المعرض نال اهتمام الكثيرين من محبي الرحلات البرية.

وبين القرعاوي أن البناء المعياري يعد حلًا مثاليًا لسرعة التنفيذ مع المحافظة على الاستدامة البيئية، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء مبانٍ متعددة الطوابق، بضمان يتجاوز 20 عامًا، مفيدًا أن المؤسسات العامة والخاصة تطلب هذه المباني لجودتها وسلاسة نقلها.

وأوضح الزائر للمعرض علي بن حجاب, أن البناء المعياري يعد حلًا مثاليًا له عند الخروج للتخييم، في البر في فصلي الربيع والشتاء، مرجعًا السبب لكون المبنى مصممًا بطريقة تسمح له بالاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية وشبة النار، ويقيه برودة الطقس، ويعد أمانًا من أخطار النوم في العراء.

يذكر أن معرض الصقور السعودي يختتم فعالياته، بعد أن سجّل أكبر عدد زيارات في تاريخ المعرض, الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي سنويًا، بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، ويشهد إقبالًا متزايدًا من المهتمين والباحثين ومحبي الصيد بالصقور، وهواة امتلاك السلاح ومستلزمات التخييم.