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"الجوازات" تصدر توضيحًا مهمًا بخصوص تنفيذ الخدمات الإلكترونية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر - أبشر أعمال) وبوابة مقيم، بعد إجراء عملية السداد.
وأوضحت أن سداد رسوم الخدمات فقط لا يعني تنفيذ الخدمة وإنجازها.

خدمات الجوازات

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة.
بالإضافة إلى خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، وخدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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