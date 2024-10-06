بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع طريق جدة مكة المباشر

أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، وإنشاء وتشغيل مناطق الخدمات على جانبي الطريق، وذلك بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بنموذج عقد يشمل التشغيل والصيانة لطريق جدة - مكة المباشر، و(التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة) لمناطق الخدمة على جانبي طريق جدة - مكة المباشر، وذلك لمدة 10 أعوام.

كما بينت أن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، المكون من أربعة مسارات لكل اتجاه تمتد على مسافة 64 كيلومترًا، يشمل 6 تقاطعات، ومعبرًا واحدًا للجمال، و5 معابر للسيارات، كما يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مناطق للخدمات على جانبي الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيخدم بشكل كبير الحجاج والمعتمرين قاصدي مكة المكرمة، حيث يُعد من أقصر الطرق الرابطة بين محافظة جدة والعاصمة المقدسة بواقع 35 دقيقة.

ودعت الهيئة والمركز المستثمرين المهتمين بأعمال الطرق إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 عند الساعة الـ 3:00 مساءً بتوقيت المملكة.