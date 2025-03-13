التخلص من 492 رأس ماشية في رمضان

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في الفرق التفتيشية، أكثر من 7622 جولة تفقدية وتفتيشية، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

شملت جميع أسواق الخضار والفواكه والمسالخ وأسواق المواشي؛ لمتابعة الامتثال لتطبيق الأنظمة والتعليمات، وكانت هذه الجولات الميدانية على مدى الساعة للرقابة على عمل أسواق النفع العام والمسالخ.

وبلغ عدد المخالفات والإنذارات التي تم ضبطها تطبيقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، أكثر من 329 إنذارًا ومخالفة على بعض المنشآت.

وأسفرت هذه الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من 3065 كيلوًا من الخضار والفواكه الفاسدة، فيما بلغ عدد المواشي غير الصالحة للاستهلاك 492 رأسًا، تم إعدامها كليًا أو جزئيًا، والتخلص منها وفق المعايير الصحية والبيئية المعمول بها في المسالخ النظامية.

واستقبلت المسالخ التي يشرف عليها فرع الوزارة بالمنطقة 36888 رأسًا من المواشي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ويتم الكشف عليها ظاهريًا قبل ذبحها ودخولها إلى المسالخ، والكشف على اللحوم بعد الذبح؛ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة وصولها إلى منافذ البيع، وفقًا للمعايير الصحية المشددة تحت إشراف المراقبين من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وشملت هذه الجولات المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، للمتابعة والرقابة على التزام البائعين بعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، والتأكد من الأسعار ومنافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول مخالفي نظام الإقامة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، والتحقق من وجود رخص التسويق وتلبية متطلبات السعودة داخل السوق.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، على تكثيف الجولات الرقابية اليومية على أسواق النفع العام كافة، لضمان تحقق الوفرة الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية.

مؤكدًا أن المواءمة مستمرة مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعود بالمنفعة وضمان سلامة المستهلكين للمنتجات الغذائية الزراعية والحيوانيّة بمنطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.