شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.



برقية ولي العهد



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.