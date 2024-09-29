شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور السعودي" يحذر من السلوكيات الخاطئة لضمان الوصول الآمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي توجيهات هامة لقائدي المركبات في حال حدوث الازدحامات المرورية، مشددة على أهمية اتباع تنظيمات السير على الطريق لضمان الوصول الآمن إلى الوجهة المطلوبة.

وأكدت الإدارة أن السلوكيات الخاطئة أثناء الازدحام تساهم في تفاقم المشكلة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث .

ومن أبرز السلوكيات التي حذرت منها الإدارة: "التنقل بين المسارات بشكل عشوائي، وهو ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإرباك السائقين الآخرين، إضافة إلى إساءة استخدام منبه المركبة الذي يتسبب في زيادة التوتر والضغط النفسي على الطريق.

وحذرت من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، ما يعرض الجميع لخطر الاصطدام في حال التوقف المفاجئ .

ونبهت الإدارة إلى ضرورة تجنب التجاوز من أكتاف الطريق، حيث يشكل هذا التصرف خطراً كبيراً على حياة السائقين والمارة على حد سواء، ويؤدي إلى إعاقة وصول فرق الطوارئ في حالة الحوادث .