شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام تنظم ورشة تدريبية حول إدارة مواقع التصوير السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم هيئة الأفلام ورشة تدريبية افتراضية تهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي يقوم بها قسم إدارة مواقع التصوير في عمليات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

الورشة، التي ستُعقد على مدار أربعة أيام موزعة على فترتين: من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، ومن 7 إلى 8 أكتوبر، وتستهدف ثلاثين مشاركًا من المهتمين بهذا المجال، وستُقدم باللغة الإنجليزية.



وتقدم الورشة المدربة لوريت ماكينا، مديرة مواقع تصوير مستقلة، تتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا في صناعة الأفلام والتلفزيون، حيث عملت على مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والأفلام والإعلانات التجارية في اسكتلندا.

كما تعمل ماكينا كمعلمة رئيسية في المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في اسكتلندا، حيث تقوم بتدريس دورات متخصصة في استكشاف المواقع وإدارة مواقع التصوير.



لوريت ماكينا

صناعة السينما

الورشة ستتناول محاور متعددة، من أهمها التعرف على كيفية عمل قسم إدارة المواقع مع مختلف أفراد الطاقم، بما في ذلك المخرجين والمنتجين والمصورين السينمائيين، عبر جميع مراحل الإنتاج، وتحديد المواقع المثالية للتصوير بناءً على الموجز أو النص، والتفاوض حول الرسوم والشروط الملائمة.

إضافة إلى إدارة المواقع أثناء الإنتاج ووضع الخطط البديلة لمواجهة التحديات الطارئة، كما تشمل كيفية إعداد الميزانيات والجداول الزمنية لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وفعالية.



ومن المتوقع أن يخرج المشاركون من الورشة بفهم أعمق حول كيفية تحقيق التوازن بين توقعات الإنتاج ومتطلبات المواقع، إضافة إلى اكتساب مهارات إدارة فرق العمل الكبيرة في مواقع التصوير بكفاءة واحترافية.

كما ستساعدهم الورشة على إتقان تكتيكات التفاوض لتأمين المواقع الأكثر ملاءمة للإنتاج، ما يعزز من فرصهم في الانخراط في صناعة الأفلام بشكل احترافي في المستقبل.

وتستهدف الورشة الأفراد الذين يتمتعون بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية ولديهم اهتمام كبير بدخول مجال إدارة مواقع التصوير، ما سيسهم في تأهيلهم ليصبحوا جزءًا من هذا المجال الحيوي في صناعة السينما والتلفزيون.