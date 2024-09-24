شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات المملكة في مختلف الدول تحتفل باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

سفارة المملكة في القاهرة أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية أمس الاثنين، في القاهرة حفل استقبال خاص بالمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ94، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين والزائرين.

وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، كما توشح مبنى السفارة بهوية اليوم الوطني. وفي نهاية الحفل كرم السفير الحصيني يرافقه القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور منصور بن زيد الخثلان عددا من الطلاب السعوديين المتفوفين في الجامعات المصرية.

سفارة المملكة لدى باكستان أقامت سفارة المملكة لدى باكستان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ (94)، بحضور فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية العربية المقيمة في إسلام آباد.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفعاليات التي تجسد حضارة المملكة الأصيلة، وعرضًا مرئيًا يُعرف بمظاهر التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولوحة فنية من التراث السعودي، ومعرضًا فنيًا وركنًا للقهوة والحلويات والتمور السعودية. سفارة المملكة في بوركينافاسو أقامت سفارة المملكة في بوركينافاسو، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو، فهد بن عبدالرحمن آل هذلول.

حضر الحفل، وزير الدولة وزير الدفاع المحاربين القدامى اللواء الركن قاسم كوليبالي، ووزيرة التضامن الوطني والعمل الإنساني ناندي سومي دياللو، ورئيس ديوان الأوسمة اللواء الركن بينجنوما زاغري، ونائبة وزير الخارجية والتعاون الاقليمي والبوركينيين بالخارج المكلفة بالتعاون الاقليمي ستيلا كابري.

‏كما حضر الحفل، عدد من أعضاء الحكومة البوركينية وحكام المحافظات، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى بوركينافاسو، ورؤساء الجمعيات الإسلامية ومنسوبي السفارة. سفارة المملكة لدى الجزائر أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

حضر الحفل معالي وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ،وكبار موظفي الحكومة ونواب البرلمان، إضافة إلى السفراء المعتمدين لدى الجزائر، وممثلي المنظمات غير الحكومية، ‏ولفيف من الأكاديميين والشخصيات الإعلامية والثقافية والفنية، والطلاب والمبتعثين والمقيمين السعوديين في الجزائر.

وقد تخللت الحفل الأناشيد الوطنية والتراثية التي عكست ثراء وتنوع وتكامل ثقافة شعب المملكة العربية السعودية. وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول منجزات المملكة في المجالات كافة. الدمام - شريف احمد - احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94. وحضر الحفل عدد من الشخصيات الدبلوماسية والمسؤولين البلجيكيين.أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية أمس الاثنين، في القاهرة حفل استقبال خاص بالمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ94، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين والزائرين.وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، كما توشح مبنى السفارة بهوية اليوم الوطني. وفي نهاية الحفل كرم السفير الحصيني يرافقه القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور منصور بن زيد الخثلان عددا من الطلاب السعوديين المتفوفين في الجامعات المصرية.أقامت سفارة المملكة لدى باكستان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ (94)، بحضور فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية العربية المقيمة في إسلام آباد.وتضمن برنامج الحفل العديد من الفعاليات التي تجسد حضارة المملكة الأصيلة، وعرضًا مرئيًا يُعرف بمظاهر التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولوحة فنية من التراث السعودي، ومعرضًا فنيًا وركنًا للقهوة والحلويات والتمور السعودية.أقامت سفارة المملكة في بوركينافاسو، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو، فهد بن عبدالرحمن آل هذلول.حضر الحفل، وزير الدولة وزير الدفاع المحاربين القدامى اللواء الركن قاسم كوليبالي، ووزيرة التضامن الوطني والعمل الإنساني ناندي سومي دياللو، ورئيس ديوان الأوسمة اللواء الركن بينجنوما زاغري، ونائبة وزير الخارجية والتعاون الاقليمي والبوركينيين بالخارج المكلفة بالتعاون الاقليمي ستيلا كابري.‏كما حضر الحفل، عدد من أعضاء الحكومة البوركينية وحكام المحافظات، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى بوركينافاسو، ورؤساء الجمعيات الإسلامية ومنسوبي السفارة.أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.حضر الحفل معالي وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ،وكبار موظفي الحكومة ونواب البرلمان، إضافة إلى السفراء المعتمدين لدى الجزائر، وممثلي المنظمات غير الحكومية، ‏ولفيف من الأكاديميين والشخصيات الإعلامية والثقافية والفنية، والطلاب والمبتعثين والمقيمين السعوديين في الجزائر.وقد تخللت الحفل الأناشيد الوطنية والتراثية التي عكست ثراء وتنوع وتكامل ثقافة شعب المملكة العربية السعودية. وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول منجزات المملكة في المجالات كافة.