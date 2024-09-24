شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات اليوم الوطني تُدخل "الدرعية" موسوعة "جينيس".. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الدرعية اليوم رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لأكبر عرض لأجهزة المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع Echo وأليكسا في عرضٍ واحد وموقعٍ واحد، بالتعاون مع "أمازون".

يأتي ذلك ضمن الفعاليات المتعددة التي نظمتها الدرعية للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 94.

500 جهاز Echo

وتشكلت فرقة الأوركسترا الذكية من أكثر من 500 جهاز Echo، تناغمت لتعزف النشيد الوطني السعودي وعددًا من الأغاني الوطنية، كما جرت مراسم التكريم في احتفاليةٍ كبرى حضرها مسؤولو موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في مطل البجيري بالدرعية.



إنجاز مميز

وأكدت المحكم الرسمي المعتمد لدى جينيس للأرقام القياسية كينزي الضفرواي، تحقيق أكبر عرض للمساعدات الافتراضية باستخدام 501 جهاز، في إنجاز استثنائي يجمع بين الابتكار التكنولوجي والإبداع.وأشارت إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل فقط رقمًا قياسيًا جديدًا، بل يجسد أيضًا التزام المملكة الراسخ بدمج الذكاء الاصطناعي مع الاحتفالات الثقافية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو: "نشهد اليوم حدثًا مهمًا وإنجازًا مميزًا، يصل الماضي بالمستقبل، والتقنية بالتراث، ويعكس جزءًا من طموحات وقدرات الشباب والشابات السعوديين المميزين".

