شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الصقور السعودية تزين سماء المملكة احتفالًا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قدم فريق الصقور السعودية عروضًا جوية مبهرة احتفالًا باليوم الوطني 94. وتألقت الطائرات في تشكيلات استعراضية مميزة، تزينت خلالها السماء بألوان العلم السعودي والشعارات الوطنية.وجذبت العروض أنظار المواطنين والمقيمين الذين تجمعوا لمشاهدة الأداء البارع الذي أظهره فريق الصقور السعودية في تقديم لوحات جوية احترافية.وحلقت الطائرات على ارتفاعات مختلفة، مُشكلة رموزًا وطنية مثل كلمة التوحيد وعلم المملكة، وسط أجواء احتفالية حماسية.