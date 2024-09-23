شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات صباح الباكر يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.
وتبوك: الوجه وأملج.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الدمام ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 23, 2024
للتفاصيل https://t.co/rQlevY0zrY #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/t3s96JAn4S
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.
وتبوك: الوجه وأملج.