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من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات صباح الباكر يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.
وتبوك: الوجه وأملج.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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