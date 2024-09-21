شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكياً.. وبدء تقلبات الخريف الجوية والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة :"يجب معرفة أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئًا فشيئًا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل".
يستمر 3 شهور ويشهد ارتفاعًا في معدل #الأمطار.. "#الأرصاد" يكشف عن أبرز ملامح طقس #فصل_الخريف— صحيفة اليوم (@alyaum) September 3, 2024
للتفاصيل | https://t.co/lLrthKBGoz#المركز_الوطني_للأرصاد | #اليوم pic.twitter.com/hCIgLB3FPv
تقلبات الخريف الجوية
وبين أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.
وأشار أبو زاهرة إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدًا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.