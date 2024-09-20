شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى، للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين. وصول وزير الخارجية إلى نيويورك

وكان غادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى نيويورك.

ويضم وفد المملكة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير.