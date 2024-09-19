"أمانة الرياض" تجهز 18 موقعاً لاستقبال الزوار في اليوم الوطني

احتفاءً بذكرى توحيد مملكتنا، فخرًا بحاضرنا ورؤية مستقبلنا..



تحتضن مدينة الرياض 18 موقعًا لفعاليات #اليوم_الوطني_السعودي_94، في مختلف الأحياء و#حدائق_الرياض، من خلال أنشطة تفاعلية متنوّعة، فعاليات متعددة؛ اعتزازًا بوطننا وأصالته المتفردة.#للأمانة_عنوان 🇸🇦 pic.twitter.com/luXhGyoQkL