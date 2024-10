شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة الرياض" تجهز 18 موقعاً لاستقبال الزوار في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

رفع جودة الفعاليات

احتفاءً بذكرى توحيد مملكتنا، فخرًا بحاضرنا ورؤية مستقبلنا..



تحتضن مدينة الرياض 18 موقعًا لفعاليات #اليوم_الوطني_السعودي_94، في مختلف الأحياء و#حدائق_الرياض، من خلال أنشطة تفاعلية متنوّعة، فعاليات متعددة؛ اعتزازًا بوطننا وأصالته المتفردة.#للأمانة_عنوان 🇸🇦 pic.twitter.com/luXhGyoQkL — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 19, 2024

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة الرياض أعمالها في تحديد مواقع الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للملكة؛ لتشمل جميع أحياء المدينة؛ لتوفير مناخ من البهجة عبر فعاليات وأنشطة متنوعة.ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز تجربة الاحتفال، ارتقاء بجودة الحياة وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الوطنية، وتفعيل أصول أمانة منطقة الرياض في 18 موقعًا.يُشار إلى أن توزيع المواقع جاء وفق دراسة محددة تكفل تفعيل الفعاليات بشكل يواكب أهمية الاحتفالية، وتطلعات الأمانة في خدمة السكان، وبناء شراكات مستدامة مع أفراد المجتمع، وتظافر الجهود بين المجتمع وأمانة منطقة الرياض في رفع جودة الفعاليات، وشموليتها. تحتضن مدينة الرياض 18 موقعًا لفعاليات This is a Twitter Status، في مختلف الأحياء و#حدائق_الرياض، من خلال أنشطة تفاعلية متنوّعة، فعاليات متعددة؛ اعتزازًا بوطننا وأصالته المتفردة.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)وتشمل الأنشطة عدة أقسام، منها: إضاءات ومجسمات جملية، أنشطة تفاعلية، مناطق جلوس للزوار، منطقة تصوير، هدايا تذكارية، ألعاب كرنفالية، منطقة أطفال، منطقة مأكولات ومشروبات، ضيافة القهوة السعودية كما حددت الأمانة وقت الفعاليات في جميع المواقع حيث ستبدأ عند الرابعة عصرًا وتمتد حتى الحادية عشرة مساءً.ويأتي العمل على تحديد مواقع الاحتفال لرفع جودة تجربة الزائر بحيث يستطيع الاستفادة والاستمتاع من جميع الفعاليات والأنشطة، ورفع جودة التفاعل مع الأنشطة، والعمل على تحسين تجربة المستفيد وتحديد مناطق للدخول إلى الفعاليات والخروج منها؛ لقياس رضى الحضور، وفئاتهم, بما يعزز تطوير خطط الأمانة في تنويع الفعاليات، والمواقع وتفعيل تجربة المستفيدين من السكان والزوار.