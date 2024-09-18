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محافظ الاتصالات والتقنية يبحث تطوير قطاع الفضاء مع شركة برازيلية

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واس - برازيليا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي شركة "تليبراس"، ضمن زيارته للبرازيل، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير حلول مشتركة لخدمة البلدين.
وجرى خلال الاجتماعات زيارة مركز عمليات الفضاء البرازيلي (COPE) الذي تديره شركة "تليبراس"، لاستعراض دوره في إدارة أنظمة الأقمار الصناعية ومراقبتها، ومناقشة سبل الاستفادة من التجارب لتطوير قطاع الفضاء ورفع الكفاءة التشغيلية للأقمار الصناعية، إلى جانب دعم مشاريع استدامة الفضاء.
محافظ الاتصالات والفضاء والتقنية يلتقي مسؤولي شركة

البنية التحتية في المملكة

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعزيز البنية التحتية في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محافظ الاتصالات والفضاء والتقنية يلتقي مسؤولي شركة
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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