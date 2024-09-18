شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاتصالات والتقنية يبحث تطوير قطاع الفضاء مع شركة برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

البنية التحتية في المملكة

الدمام - شريف احمد - عقد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي شركة "تليبراس"، ضمن زيارته للبرازيل، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير حلول مشتركة لخدمة البلدين.وجرى خلال الاجتماعات زيارة مركز عمليات الفضاء البرازيلي (COPE) الذي تديره شركة "تليبراس"، لاستعراض دوره في إدارة أنظمة الأقمار الصناعية ومراقبتها، ومناقشة سبل الاستفادة من التجارب لتطوير قطاع الفضاء ورفع الكفاءة التشغيلية للأقمار الصناعية، إلى جانب دعم مشاريع استدامة الفضاء.ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعزيز البنية التحتية في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.