شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3 آلاف شجرة في الطائف ضمن مشروع تشجير الأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية الطائف الخضراء مشروعًا ضخمًا لتشجير حي الوسام بأكثر من 3,000 شجرة متنوعة، وذلك في إطار مبادرة شاملة تهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة نسبتها في محافظة الطائف.

المشروع يأتي ضمن استراتيجية تدعم تشجير أحياء المدينة وتساهم في خفض درجات الحرارة، تحسين جودة الهواء، وتقليل استهلاك الطاقة في المناطق السكنية.



وأطلقت جمعية الطائف الخضراء المرحلة التالية من المشروع بتشجير حي الرميدة شمال المدينة، حيث تم غرس مئات الأشجار بالتعاون مع أمانة الطائف، والعديد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة، لتنفيذ المبادرات المشتركة الهادفة إلى زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي، ما يسهم في مواجهة التصحر والارتقاء بجودة البيئة.

مبادرة "السعودية الخضراء"

ويأتي هذا التعاون المثمر ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. المبادرة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية العالمية، وتحقيق الريادة للمملكة في رسم مستقبل بيئي مستدام.

وفي إطار دعم المشاريع الزراعية والتشجير، شارك المتطوعون والمتطوعات من أبناء الطائف في هذه المبادرات، التي تهدف إلى تحويل الطائف إلى محافظة صديقة للبيئة وزيادة المساحات الخضراء بما يعزز من جودة حياة السكان والزوار.