الارشيف / اخبار السعوديه

طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وجازان

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا