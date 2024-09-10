شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من مكة المكرمة وجازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #القنفذة #الليث— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 10, 2024
للتفاصيل https://t.co/QQjFubTsOy #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/2HonIrsGpT
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.