شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أتربة ورياح على جدة.. تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس جدة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة على محافظة جدة.وتصل سرعتها (40-49) كم بالساعة، فيما تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أنها تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.