تراند اليوم : شاهد: تفاصيل واقعة طفل سوري تعرض لأبشع أنواع التعذيب في تركيا.. "حرقوا لسانه بالسجائر وخنقوه ونتفوا شعره"

صحيفة الخليج 365: أثارت واقعة تعذيب طفل سوري في تركيا، ضجة بين نشطاء التواصل الاجتماعي الأتراك والسوريين، وذلك بعدما تصدر هاشتاج "أحمد نجا من الموت".

وتعرض الطفل السوري "أحمد" الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، لأبشع أنواع التعذيب في ولاية غازي عنتاب التركية، بعدما تم خطفه من قبل أشخاص، وأخذوه إلى منطقة نائية ثم أقدموا على فعلتهم.

وترجع بداية القصة وفقًا لأقوال والده، أنه كان يلعب بالكرة مع أطفال في مدرسته ثم وقع بينهم جدال، وبلغ أحد الأطفال أهله، الذين توجهوا على الفور إلى المدرسة وقاموا بضربه، ثم أخذوه إلى منطقة نائية وبعدها بدأوا في تعذيبه.

وعن تفاصيل واقعة التعذيب، أوضح أحد أقارب الطفل، أنهم قاموا بحرق لسانه وجسمه بالسجائر، كما تعرض للضرب باستخدام الأدوات المعدنية، كما نتفوا شعره ووضعوه في فمه . مٌضيفا : أنهم خنقوه بالكيس على وجهه واستخدموا أدوات معدنية وأدخلوها في الشرج، وبعدها تركوه على الطريق اعتقادًا منهم أنه مات.

وأشار والد الطفل إلى أنه تم نقله إلى المستشفى، ولا زال تحت المراقبة، مضيفًا أنه لا يستطيع التحدث أو التواصل مع أحد.