الامارات | القبض على رجل استخدم سبابته على شكل مسدس لسرقة متجر بأميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إدارة شرطة كولورادو سبرينغز إنها اعتقلت رجل بتهمة السرقة، بعدما تبين أنه استخدم «سبابته كفوهة مسدس» للتهديد بسرقة متجر.

ووفقاً لمحطة «KRDO»، أفادت الشرطة بأنها استُدعيت في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي إلى متجر على طريق نورث نيوبورت بعد الإعلان عن السرقة. وعندما وصلت إلى هناك، علمت أن مشتبهاً به، يُعرف الآن باسم أنطونيو تايلور، صوّب «سبابته» نحو البائع على شكل مسدس، وبدأ بسرقة بعض الأغراض.

وأضافت الشرطة أنها عثرت لاحقاً على سيارته. وأوضحت أنها حاولت إيقافه، لكنها لم تتمكن من ذلك في البداية قبل أن تحاصره قرب محطة وقود.

وذكرت الشرطة أن ابنة تايلور المراهقة كانت تجلس في مقعد الراكب، وأنها أخرجتها من السيارة حفاظاً على سلامتها، فيما تم احتجاز والدها بتهم متعددة، بما في ذلك السرقة.