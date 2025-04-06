الامارات | عائلة تاهت في صحراء السعودية: شربنا ماء "الراديتر" وأكلنا ورق الشجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاصيل العثور على عائلة مفقودة تاهت وسط الصحراء، وعاشت تجربة قاسية كادت أن تودي بحياة أفرادها، لولا إنقاذهم في اللحظات الأخيرة.

وفي تفاصيل القصة انه وردت بلاغات عن فقدان عائلة في منطقة صحراوية مقطوعة في حلبان، غرب الرياض، ليبدأ على الفور فريق إنجاد مهمة البحث مستخدمين تقنيات حديثة من ضمنها طائرات "درون"، وبعد جهود ميدانية مكثفة شارك فيها أكثر من 40 عضوًا من أعضاء الفريق، تم تحديد موقع العائلة والعثور عليهم شمال غرب قيران، على بعد نحو 50 كيلومتراً.

وحسب "العربية.نت" قال فريق إنجاد الذي عثر عليهم أنه تم العثور على أفراد العائلة في موقع ناءٍ بعد أن ضلّوا الطريق وغاصت عجلات مركبتهم في الرمال، دون أن يكون معهم ماء أو طعام، وفي لحظات قاسية، اضطُر البعض منهم كما قال إلى شرب ماء تبريد السيارة (الراديتر) وتناول أوراق الشجر من شدة الجوع والعطش.

وأضاف: "تمكّن الفريق من العثور على المركبة أولاً عبر طائرة الدرون، ومن ثم توجّه عضوان من الفريق إلى الموقع ليعثرا على العائلة وينقذاها".